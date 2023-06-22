باحث شرعي عبر قناة الناس: العطاء طريق يوصل إلى الجنة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المجتمع المصري يتميز بالشهامة وحب الناس، وكل هذا نابع من قيمة التكافل، مضيفا: «كنا بنشوف تبادل الطعام بين الجيران، في الأيام العادية والأعياد، وكذلك الملابس».

السخاء والعطاء طريق يوصل إلى الجنة

وتابع الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «السخاء والعطاء طريق يوصل إلى الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم، قال (السَّخيُّ قريبٌ من اللهِ عزَّ وجلَّ، قريبٌ من الخيرِ، قريبٌ من الجنَّةِ، قريبٌ من النَّاسِ، بعيدٌ من النَّار، البخيلُ بعيدٌ من اللهِ، بعيدٌ من الخيرِ، بعيدٌ من الجنَّةِ، بعيدٌ من النَّاسِ؛ والجاهلُ السَّخيُّ أقربُ إلى اللهِ من عالمٍ بخيلٍ)».

البخيل عنده أنانية

واستكمل: «البخيل عنده أنانية بيبقى عنده وعارف إن غيره معندوش ولا يعطيه، فخير الناس أنفعهم للناس، ده عندنا حديث قدسي لازم الناس تتأمل المعنى اللي فيه وربنا بيقول لعباده (إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب، كيف أسقيك، وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك)».