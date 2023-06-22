هل يجوز عمل عمرة المتوفى قبل الحج؟.. دار الإفتاء توضح

أداء فريضة الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة التي تجب على كل مسلم مقتدر خلال حياته، وقد لا يستطيع بعض الناس تأدية هذا الفرض قبل قدوم أجلهم، لذلك يقوم أهلهم أو محبيهم بعمل عمرة لهم، ويسأل البعض حول عمل عمرة للمتوفى، هل يجوز عمل عمرة المتوفى قبل الحج ؟، وهذا ما نرصده في خلال السطور التالية.

هل يجوزعمل عمرة المتوفى قبل الحج

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المتابعين حول هل يجوز عمل عمرة المتوفى قبل الحج؟، بأنه يجوز عمل العمرة للشخص المتوفى قبل الحج أو بعده فلا يوجد فرق في ذلك، بل الشخص الذي يقوم بذلك له أجر كبير عند الله عز وجل.

أجر عمل عمرة للمتوفى

وأوضحت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال هل يجوز عمل عمرة المتوفى قبل الحج أنه يجب على الحاج أن يتحلل من حجته أولا خارج الحرم، ثم يدخل فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلي ركعتين خلف المقام، أو في أي بقعة من المسجد، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقصر من رأسه، هكذا العمرة، مؤكدة أن الحاج مأجور في ذلك.