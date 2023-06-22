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السابع محليا.. جامعة طنطا تتقدم 46 مركزا عالميا في تصنيف «ليدن» الهولندي

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:23 م | الخميس 22 يونيو 2023
رئيس جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا عن تقدم الجامعة في التصنيف الدولي الهولندي «ليدن»، «CWTS Leiden U» لعام 2023، لأفضل جامعات العالم حيث تقدمت 46 مركزاً عن العام الماضي، وجاءت في المركز الـ 907 عالميًا، كما حافظت الجامعة على ترتيبها محليا، في المركز السابع من بين 13 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف، والمركز الـ 16 على مستوى أفريقيا، طبقا لنتائج التصنيف الذي أعلنت نتيجته خلال يونيو الجاري عن الفترة 2018-2021.

تطوير البحث العلمي 

أضاف الدكتور محمود زكى أن جامعة طنطا تولى اهتماما خاصاً بالتصنيفات الدولية من خلال خطتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز ودعم مكانة الجامعة الريادية، وتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة، مشيراً إلى أن تقدم الجامعة بالتصنيف يعد مؤشراً حيوياً للجهود التي تبذلها الجامعة للنهوض بتصنيفها إقليمياً وعالمياً، ودعماً لقدراتها التنافسية بين مثيلتها من الجامعات، وتحقيقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

معايير التصنيف الهولندي

أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن معايير التصنيف الهولندي تعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات «Clarivate»، وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.

وأوضح أن الجامعة نشرت 1561 بحثاً هذا العام، مقارنةً بـ1334 بحثاً العام الماضي، وظهرت في المركز السابع محليًا في علوم الصحة والطب الحيوي، وفي علوم الرياضيات والكمبيوتر وجاءت الجامعة في المركز الثامن محليًا في العلوم الفيزيائية والهندسية وفي علوم الحياة و الأرض.

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