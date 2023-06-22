طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب أقل من 100 جرام

أكدت مؤسسة «جولد بيليون»، العاملة في مجال أبحاث وأسواق وتداول الذهب، أن قرار وزارة التموين باعتبار السبائك الذهبية الأقل من 100 جرام، بأنها مشغولات ذهبية، وهو القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء، والذي تم البدء في تطبيقه فعلياً اعتبارا من اليوم الخميس، أثار العديد من التساؤلات حول أوزان السبائك، التي ستخضع لضريبة الـ14%، خاصةً أن هناك أوزان من السبائك تحت 100جرام، وكانت تخضع لضريبة الـ14 % فعلياً.

وأضافت في تقرير لها، اليوم الخميس، أن القرار الجديد لوزارة التموين سيجعل السبائك الذهبية فوق وزن 31 جرام «الأونصة»، ستخضع لضريبة القيمة المضافة والمقررة بنسبة 14%، أي أن السبائك وزن 50 و100 جرام ستخضع لضريبة الـ14 %، ومن المعروف أن سبائك وزن 50 و100 جرام كانت تعامل معاملة الخام، وليس المشغول، ومن ثم كانت معفاة من الـ14%، ووفق القرار الجديد ستخضع هذه السبائك للضريبة.

قيمة متوسط ضريبة القيمة المضافة

ولفتت «جولد بيليون» إلى أن السبائك ذات الأوزان الأقل من 31.100 جرام، وهي أوزان 1 جرام، و2.5 جرام، و5 جرامات، و10 جرامات، و20 جراماً، كانت خاضعة بالفعل لضريبة الـ14%، أي أن القرار الجديد رقم 139، الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023، لن يضيف أي جديد على المعاملة الضريبية بالنسبة لهذه الأوزان.

وفقاً للقرار الجديد، سيكون متوسط ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب، أوزان 50 و100 جرام، حوالي 10.84 جنيه، ومع إضافة الدمغة، يكون إجمالي الضريبة والدمغة حوالي 11.25 جنيه للجرام الواحد.