سعر الذهب اليوم الخميس 22 ـ 6 ـ 2023 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 22 ـ 6 ـ 2023 بمحال الصاغة استقراراً ملحوظاً، حيث سجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً نحو 2150 جنيها في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الخميس 22 ـ 6ـ 2023 في الصاغة، خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقاً لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، 2457 جنيهاً للشراء بدون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم الخميس، 2150 جنيهاً للشراء بدون ضريبة او مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس، 1843 جنيهاً للشراء بدون ضريبة او مصنعية، وسجل عيار 14 نحو 1433 جنيهاً وقد يختلف السعر من مكان لأخر بعد اضافة المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس فقد سجل نحو 17200 جنيه للشراء بدون مصنعية او ضريبة.