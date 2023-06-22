التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الثانية لمبادرة ازرع بالمنصورة

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، في المنصورة بمحافظة الدقهلية، الاحتفال الجماهيري الثاني لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع»، بحضور الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، واللواء أيمن عبد العال الشريف سكرتير عام محافظة الدقهلية، والدكتور طارق شلبي وكيل أول وزارة الزراعة، لتنمية صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأراضي الزراعية في وجه بحري من محافظات المرحلة الأولى وهي: الفيوم، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، بجانب محافظات المرحلة الجديدة وهي: الجيزة، والشرقية، والمنوفية، بحضور قرابة خمسة آلاف مشارك ومشاركة.

مبادرة ازرع

يأتي هذا النشاط استكمالًا لمبادرة ازرع، بمناسة الإنجاز الذي تحقق في الوصول إلى مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بمحصول القمح والوصول إلى 100 ألف مزارع وزراعة 150 ألف فدان وأيضًا لإطلاق المرحلة الجديدة لمبادرة ازرع التي تستهدف 500 ألف من المزارعين وزراعة مليون فدان من القمح.

وخلال كلمتها أعربت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن سعادتها الكبيرة بهذا اللقاء الجماهيري الكبير، وقالت: «فخورون بإنجاز المزارعين في المرحلة الأولى لمبادرة ازرع، ونجاح كبير في زراعة 150 ألف فدان بمحصول القمح ونحن جميعًا واثقون في تحقيق المخطط له في المرحلة الثانية من مبادرة ازرع، وزراعة مليون فدان من القمح، كما نشكر الهيئة القبطية الإنجيلية التي قامت بدور كبير ومجهود عظيم في نجاح المرحلة الأولى لمبادرة ازرع، والوصول إلى 100 ألف مزارع ومستمرون في المرحلة الثانية للوصول إلى 500 ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية».

المرحلة الثانية من مبادرة ازرع

ومن جانبها قالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: «حلمُنا في تحقيق المخطط في المرحلة الأولى أصبح حقيقة، وملتزمون بالعمل في مبادرة ازرع، في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى 500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، والتحالف الوطني يقوم بعمل عظيم في التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة».