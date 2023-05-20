500 مليون جنيه تكلفة إنشاء مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أيمن عاشور تجديدات مستشفى الطلبة التابع لجامعة المنصورة، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، و الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تُقدمه من خدمات صحية مُتميزة، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تسعى إلى تحقيق استراتيجية الدولة 2030 وتوفير حياة كريمة من الناحية الصحية للمواطنين.

عاشور: الوزارة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن المستشفى يعد صرحًا طبيًّا متميزًا من المشروعات الصحية، ويمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر؛ نظرًا للدور الكبير الذي سيقوم به في توفير الخدمة الطبية والعلاجية بأعلى جودة لأهالي مدينة المنصورة، وما حولها من مناطق أخرى، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على الدعم المتواصل وغير المسبوق للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه استعرض الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التجديدات التي شهدتها مستشفى الطلبة، والتي تقام على مساحة تصل إلى 1000 متر مربع، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في منظومة أداء الخدمات الصحية للطلاب بجامعة المنصورة، وحرص الجامعة على تطويرها ورفع كفاءتها وتلبية متطلباتها واحتياجاتها من الموارد البشرية والمادية، وكذلك الارتقاء ببنيتها الأساسية الإنشائية والعلاجية والمعلوماتية.

وأضاف د. شريف أن المستشفى شهد تطوير منطقة العمليات والتي تتكون من غرفة العمليات الصغرى، وغرفة العمليات الحرجة، وغرفة الأشعة، وصيدلية الاستقبال، ومنطقة الأسرة وتتكون من عدد سبعة أسرة، غرفة الجبس، بالإضافة إلى عدد 8 غرف خدمات مساعدة.

إجراء عدد 1000 عملية زراعة كبد بالمركز

كما تفقد الوزير مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة بتكلفة إجمالية حوالى 500 مليون جنيه، وهو الأول في مصر والشرق الأوسط تحت هذا المسمى، وبرنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة يعمل في جزء من مبنى مركز جراحة الجهاز الهضمي على عدد 20 سريرًا فقط، وحتى الآن تم إجراء عدد 1000 عملية زراعة كبد بالمركز من جميع محافظات مصر، منها 80 حالة من الدول العربية مثل (ليبيا – اليمن – العراق – الأردن – السودان – فلسطين – سوريا - الصومال - السنغال).

وأشار الدكتور شريف خاطر، إلى أن المبنى يتكون من 9 أدوار من تبرعات المجتمع المدني ليسهم في القضاء على قوائم الانتظار، ويحتوي المبني على الدور الأرضي والمخصص للخدمات والميكنة، وعدد 6 حجرات عيادة خارجية، 3 حجرات عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، و5 أسرة للإفاقة، وعدد 56 سرير لإقامة المرضي، ويشمل الدور التاسع وحدات المناظير وأبحاث ومعامل.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزير حرص خلال الزيارة على تفقد مركز أمراض الكلى والمسالك بجامعة المنصورة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المركز يعد من أوائل وأكبر المراكز الطبية والعلمية في الشرق الأوسط المتخصصة في علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البوليه وجراحات نقل الكلى، والذي تأسس عام 1977 على يد الدكتور محمد أحمد غنيم (مدير المركز الأسبق) وأساتذة قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب المنصورة.

ويقدم المركز خدماته العلاجية المتميزة لكافة المواطنين من أبناء مصر، كما يستقبل المرضى من أبناء الدول العربية والأفريقية، ويعُد هذا المركز من أهم المؤسسات الصحية المتخصصة والمتكاملة في جمهورية مصر العربية التى تجمع بين أداء الخدمات في مكان واحد من خلال تبنى فلسفة التكامل بين مختلف الأنشطة التى تقوم بها وهى الخدمات الصحية والعلاجية والبحثية والتعليمية والتدريبية.