تكثيف الحملات على الأسواق التجارية في المنصورة وتحرير محاضر للمخالفين

أعلن مكتب مراقبة الأغذية المركزي بالمنصورة، بمديرية الصحة بالدقهلية اليوم، نتائج حملته قبل حلول عيد الأضحى المبارك تمكنت فيها من ضبط أكثر من طن من مستخلص شرش جبنة رومي غير مخصص للاستخدام الآدمي يستخدم في صناعة المش و«سبريد جبنة رومي»، بالإضافة إلى كميات من لحوم مجهولة المصدر ومتغيرة في خواصها، وإعدام 623 كيلو جرام من اللحوم وأنواع مختلفة من الخضار، بالإضافة إلى 70 لترا زيت محروق.

خرجت الحملة بناء على تعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والخطة الموضوعة من إدارة مراقبة الأغدية بالمديرية، شن مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة حملة مكبرة على مدينة ومركز المنصورة.

حملة على 18 منشأة غذائية بالمنصورة

وأكد مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة، في بيان له، أن الحملة مرت على 18 منشأة غذائية بناحية بندر المنصورة ومركزها من بينها منشآت تصنيع اللحوم والمجمدات وبيعها، وتبين أن منها 12 منشأة بدون ترخيص ومنشأتين بهما خطر داهم يستوجب الغلق الفوري وسحبت 9 عينات منها 6 مصنعات لحوم و3 منتجات ألبان.

34 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية

وحررت الحملة عدد 34 محضرا جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية ونقص الاشتراطات كما تم تحرير عدد 2 محضر بالقانون 257 لسنة 58 لعدم وجود ترخيص بيع مثلجات كما تم عمل 2 محضر بالقانون 685 لنقل اللحوم في عربيات غير مجهزة ومبردة بإجمالي محاضر 38 محضر.

ضبط بروتين «مستخلص من شرش الجبنة الرومي»

وضبطت الحملة 1080 كيلو من بروتين «مستخلص من شرش الجبنة الرومي» غير مخصص للاستخدام الادمي داخل صالة إنتاج مصنع ألبان بناحية قرية جديدة الهالة مركز المنصورة، عبارة عن 9 برميل كل برميل، بها 4 كيس كل كيس 30 كيلو.

وكشفت الحملة وجود محلين للجزارة بهما 70 كيلو لحوم مجهولة المصدر ومتغيرة في خواصها ورائحتها كريهة، كما جرى إعدام 300 كيلو جزر مبشور، 200 كيلو لحوم مصنعة، 40 كيس بيف برجر وزن 400 جرام، 20 كيس كفتة سيخ وزن 350 جرام 100 كيلو خضار طازج مشكل، بإجمالي وزن 623 كيلو بالإضافة إلى 70 لتر زيت محروق