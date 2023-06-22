أحمد فايق: الشركة المتحدة تستعد لعرض أفلام مصرية مترجمة في الصين وإفريقيا

قال الكاتب الصحفي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة قدمت عام 2022، نحو 37 مسلسلا جرى توزيعها في 13 دولة عربية، ونحو 18 فيلما جرى توزيعها في نحو 45 دولة على مستوى العالم، وقريبا هناك أفلام مصرية مترجمة بالإنجليزية تعرض في الصين، وأفلام مصرية مترجمة تعرض في الدول الأفريقية، لتأكيد المد الثقافي المصري.

الشركة المتحدة

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم: «أنا أتحدث عن الشركة المتحدة كجزء من المؤسسات الثقافية والإعلامية الكبيرة، وبرامجنا التلفزيونية موجودة في معظم القنوات العربية، ولدينا تعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتعليم العالي، مثلا قصور الثقافة تبدأ التذاكر من 10 جنيهات إلى 100 جنيه في كل قصور الثقافة وفق مبادرة حياة كريمة، هل هذا المنجز يرضينا كمؤسسة؟ لا يرضينا، وطموحنا أكبر من ذلك مليون مرة».

وسائل الإعلام والترفيه

ولفت إلى أن هناك تحديات تواجهنا، فقد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا مخيفا عن 23% تغييرا في الوظائف على مستوى العالم، ونحو 32% تغييرا واضطرابا في وظائف وسائل الإعلام والترفيه، والذكاء الاصطناعي ستكون لديه القدرة قريبا على كتابة سيناريو فيلم بالكامل.