أحمد فايق يكشف عن تقديمه «لوغاريتم» من كوريا: نماذج مصرية ناجحة

شوق الإعلامي أحمد فايق متابعوه بالكشف عن تقديمه موسماً جديداً باسم «لوغاريتم»؛ لتقديم نماذج مصرية ناجحة وعلماء وشخصيات فارقة.

ونشر الإعلامي أحمد فايق البوستر الدعائي للموسم الجديد يظهر فيه، وفي الخلفية إحدى الأسواق الكورية، قائلا: «تم بحمد الله.. موسم جديد ومختلف جدا جدا من كوريا.. قريبا».

يذكر أنّ الإعلامي أحمد فايق يقدم برنامج «مصر تستطيع»، على شاشة قناة «DMC»، وبرنامج أسبوعي يهتم بشؤون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فيما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها.