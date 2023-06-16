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أحمد فايق: 2% من العمالة الحالية حول العالم لن تجد وظائف في الـ5 سنوات المقبلة

كتب:

محمد عزالدين
09:43 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

استعرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، موضحا أن هناك 2% من العمالة الحالية لن تجد وظائف في السنوات الـ5 المقبلة.

زيادة فرص تدريب الشباب

ورصد التقرير، زيادة فرص تدريب الشباب تحت سن 25 سنة والمرأة في دول السعودية ومصر وتركيا للشباب، وهولندا وكولومبيا وإيطاليا للمرأة.

وعلق الإعلامي أحمد فايق، على التقرير قائلا: إن التقرير فجر مفاجآت عن وظائف المستقبل، وخاصة في مجال الوظائف العامة في العالم، حيث أن هناك 69 مليون وظيفة جديدة، وسيتم إلغاء 83 مليون وظيفة.

وأضاف أن هناك 8 ملايين وظيفة في 5 سنوات العالم يخسرها، نتيجة أنهم لم يصبحوا موجودين، نتيجة اتجاه العالم للاقتصاد الأخضر.

خلل في مستقبل الوظائف

وأوضح أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، كشف عن خلل في مستقبل الوظائف في العالم، حيث أن هناك 2% من العمالة الحالية لن تجد وظائف في الخمس سنوات المقبلة، وهذا كله نتيجة الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وتوفير الأموال للاستثمار في هذا المجال.

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بقلم محمد عزالدين