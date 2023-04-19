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أحمد فايق ينعى مهندس البرمجيات عادل شعبان: محارب سرطان وربنا منحه حكمة

كتب:

محمد عزالدين
05:11 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
الإعلامي أحمد فايق والمهندس عادل شعبان

الإعلامي أحمد فايق والمهندس عادل شعبان

نعى الإعلامي أحمد فايق، مهندس البرمجيات عادل شعبان، الذي وافته المنية اليوم.

أحمد فايق ينعي عادل شعبان

وكتب أحمد فايق عبر حسابه على موقع فيسبوك: «لا حول ولا قوة الا بالله، وفاة مهندس البرمجيات عادل شعبان، كل حرف قاله في حلقته معايا لازم يتم تدوينه، ربنا منحه حكمة وبعد نظر وفلسفة خاصة بيه في الحياة».

توصيل الرسائل للبشر

وتابع: «عادل شعبان مش مجرد محارب سرطان أو مكافح للشلل الدماغي، عادل شعبان من الناس اللي ربنا اختارها عشان يوصل رسايله للبشر».

يذكر أن الإعلامي أحمد فايق استضاف مهندس البرمجيات عادل شعبان في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، حكى فيها تجربة نجاحه ومسيرته العلمية المميزة، ومساندة ودعم زوجته له.  

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