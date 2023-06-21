إيهاب عمر للقاهرة الإخبارية: استراتيجية أوروبية لفرض حصار تقني على روسيا والصين

أكد الكاتب الصحفي في صحيفة الأهرام، إيهاب عمر، أن هناك استراتيجية أوروبية تهدف إلى ما يمكن وصفه ب«حظر ناعم»، لمنع تصدير التكنولوجيا الرقمية والاتصالات والذكاء الصناعي، إلى كل من روسيا والصين.

استراتيجية المفوضية

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن استراتيجية المفوضية الأوروبية تأتي كنوع من الحظر، كذلك على فكرة أن تقوم الشركات التي لديها مثل هذه التكنولوجيا، بعمل مقار داخل الدولتين السابق ذكرهما، وهذا يعود لأن الثورة الرابعة هي ثورة رقمية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي بدأ في تأمين نفسه في هذا الملف، بألا تذهب هذه التكنولوجيا إلى موسكو وبكين.

وذكر أن هذه الخطوة أتت متأخرة بعض الشيء، حيث أن الصين تحديداً قطعت أشواطاً هائلة في الاستحواذ على هذه التكنولوجيا وعلى ابتكارها، وكذلك الدولة الروسية وأن كلاهما دخلتا أدوات العولمة للاستحواذ على مصادر هذه المعلومات.

مرحلة مستقبلية

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يقدم أوراق اعتماده للعالم بهذه الاستراتيجية، بحيث يكون قطباً بديلاً عن الولايات المتحدة في مرحلة مستقبلية، وتحديداً بعد رصد تخلي بعض الدول عن الدولار كعملة رسمية لحركة التجارة العالمية، وبات اليورو يأخذ مكانه كعملة بديلة قادرة على سد الفراغ الذي خلفته العملة الأمريكية.

وأشار إلى أن العالم أدرك أن الولايات المتحدة تلعب بشكل خطير برفع الفائدة، وأن ما حدث في البنك الفيدرالي الأمريكي، وأزمة انهيار البنوك الأمريكية خير دليل، وأن كل هذا جعل العالم يبحث عن بديل للدولار، ولهذا يقدم الاتحاد الأوروبي نفسه كبديل سياسي واقتصادي للولايات المتحدة.