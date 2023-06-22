أول حالة زراعة كبد في المنصورة عن إنهاء قوائم الانتظار: شكرا للرئيس السيسي

استضاف برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، «الحاج فتحي» أول حالة زراعة كبد في المنصورة، وتزامنا مع احتفال مركز الكبد بالمنصورة بالحالة رقم 1000.

أجرى العملية في 2004

وتذكر الحاج فتحي، أول حالة زراعة كبد في المنصورة، تفاصيل إجرائه العملية، قائلا إنه أجرى العملية في مايو 2004 حيث كان يعاني حينها في الكبد وابن أخته هو الذي تبرع له بكبده حينها، متابعا: «من يومها ولحد دلوقتي تحت رعايتهم ومسؤولياتهم، والعملية كانت صعبة لكن دلوقتي الناس واخدة فكرة عنها».

وأشار إلى أنه يمارس حياته بشكل طبيعي بعد إجراء العملية، لافتا أنه كان يعمل سائقاً لعربات النقل في الدول العربية حتى عام 2000، وبعد اكتشافه مشاكل الكبد قرر العودة لمصر والعلاج في مركز الكبد في المنصورة، ليكون أول حالة لزراعة الكبد في المحافظة.

رسالة شكر للرئيس السيسي

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار زراعة الكبد، قائلا: «القرار ده وفر على الشعب كل حاجة خاصة في موضوع الفلوس، دلوقتي لو حد عاوز يعمل عملية تمنها النهاردة 250 ألف جنيه مش بيقولوا إلا هات المتبرع بتاعك، حتى العلاج بعد العملية الدولة تتحمله».