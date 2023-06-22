6 نصائح لشراء أضحية سليمة لعيد الأضحى 2023.. تعرف عليها

يستعد المسلمون خلال الأيام الجارية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2023، ويبحثون عن أفضل المصادر لشراء الأضحية بالمواصفات المطابقة للشريعة الإسلامية، تستعرض «الوطن» عدة نصائح لاتباعها عند شراء الأضحية للحصول على ذبيحة جيدة خالية من الأمراض والعيوب.

يوضح المهندس الزراعي عبد الإله الجوهري بقسم الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة في الشرقية في تصريح لـ«الوطن» أنه من الواجب اتباع عدة نصائح وتطبيقها عند شراء الأضحية في عيد الأضحى المبارك 2023، لافتا إلى ضرورة الالتزام بمواصفات نصت عليها الشريعة الإسلامية لضمان توفير أضحية سليمة خالية من العيوب.

نصائح لشراء أضحية العيد

- أن يكون عمر الأضحية لا يقل عن عامين أي أن يكون بلغة السوق «كاسر زوجين»، وهو ما يعني أن يكون قد استبدلت الأضحية عدد من زوجين من الأسنان الأمامية.

- أن تكون الأضحية خالية من الكسور في أقدامها أو قرونها، وأن تكون خالية من قطع في الأذن.

- أن تكون فروة الصوف للأضحية ناعمة وجلدها يجب أن يكون ناعما.

- ألا تعاني الأضحية من عمى أو عرج أو أي إعاقة.

- أن تكون الأضحية عامرة باللحم ويمكن معرفة إذا كان جسدها ممتلئا من خلال وضع راحة اليد على الكرش وسلسلة الظهر.

أن تكون الأضحية نشيطة ومتحركة وغير كسولة أو خاملة أو مترددة في الأكل «لا تأكل جيدا».

- فحص الأضحية والتأكد من خلوها من المرض، بفحص فتحة شرجها والتأكد من خلوها من الإسهال وكذلك خلوها من الفطريات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

ويحتفل المسلمون في مصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيو الجاري في عيد الأضحى المبارك، وتستعد مديريات الأوقاف بالمحافظات لصلاة العيد والاحتفال بالمناسبة الإسلامية المباركة وإقامة شعائر الله.