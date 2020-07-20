"اشتريه شقي مش مطاطي راسه".. شروط شراء "خروف الأضحية"

تحدث المهندس إيهاب فاروق مدير عام التوعية والإرشاد بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، عن كيفية اختيار حيوانات الأضحية، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال فاروق خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "يجب الاهتمام بالمظهر العام للحيوان، والحذر من وجود جروب حول أنفه أو فمه أو أي إفرازات صفراء من أنفه، وأن تكون عينيه لامعتين، وألا تكونا حمراويتين، كما يجب النظر في فمه لمعرفة عمره ".

وأضاف، أن فروة الحيوانات يجب أن تكون متماسكة: "لما أشدها مينفعش تطلع في ايدي، ومينفعش يعطس كتير ومقدمة الحيوان تكون واسعة وفيها لحم، ورجله واسعة وليست ضيقة، ومتكونش سلسلة ضهره واضحة وباينة".

وتابع: "نمسك آخر ضلعين وندوس عليهم، لو فاضيين عند المنفس فهو مش كويس، ومراعاة عدم وجود أي خراج تحت الإبط، ويجب مسك الخصي، ويفضل عدم ذبح الحيوان مخصيًا، ويجب ألا تكون (مزرقة) أو متحجرة لكن يفضل أن تكون اسفنجية، وألا تكون اللية محاطة بالديدان، والخروف وهو واقف لازم يبقى شقي ميبقاش غلبان".

وشدد، على أن ظهر الخروف يجب أن يكون مستويًا وألا يكون عموده الفقري ظاهرًا: "ولو العجل مكرش يبقى شارب وتلاقيه مطاطي راسه لتحت وبينهج، لأن المياه بالملح ممكن تزوده 7 كيلو".

في نفس السياق حذر يوسف البسومي نقيب الجزارين، من عمليات الغش لدى البعض الجزارين، الذين يجعلون خرافهم تشرب مياه بملح لزيادة وزنهم، ومن ثم الحصول على أرباح: "هناك نوعين من الحيوانات، مطلوق ومربوط، المطلوق بياكل ويشرب براحته وده له سعر مختلف عن المربوط اللي المربي ممكن يشربه مياه بملح لزيادة وزنه ولحمه مش صحي".

وقال المهندس إيهاب فاروق: "هناك الكثير من التجار يلجؤون إلى الغش، فهناك لحوم أسعارها تبلغ 51 و 52 جنيهًا، ويشتريها هؤلاء التجار وجعلهم يأكلون طعامًا بملح ومن ثم فإنهم يكونون قادرين على جعلهم يشربون كميات كبيرة من المياه، وعندما يبيع هؤلاء اللحوم بـ54 جنيهًا للكيلو ثم يخفضون السعر إلى 52 جنيهًا فإن هذا يجب الشك فيه".