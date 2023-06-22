مواقيت صلاة عيد الأضحى 2023 في مكة المكرمة والمدن السعودية

يركز المسلمون في هذه الأيام على معرفة مواقيت صلاة عيد الأضحى 2023 مع اقتراب عيد الأضحى ويوم الوقوف بعرفة، وتختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، ومنها منطقة مكة المكرمة.

صلاة عيد الأضحى 2023 في مكة المكرمة والمدن السعودية

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن مواقيت صلاة عيد الأضحى 2023 مختلفة في السعودية، وفقاً لما يلي:

- تبدأ صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة مكة المكرمة في تمام الساعة 6:9 صباح يوم الخميس القادم 28 يونيو الجاري.

- تبدأ صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة تبوك في تمام الساعة 6:2 صباح يوم الخميس القادم 28 يونيو الجاري.

- تبدأ صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة الرياض في تمام الساعة 5:46 صباح يوم الخميس القادم 28 يونيو الجاري.

- تبدأ صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة جازان في تمام الساعة 5:59 صباح يوم الخميس القادم 28 يونيو الجاري.

- تكون صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة سكاكا في تمام الساعة 5:58 صباح يوم الخميس القادم 28 يونيو الجاري.

- تكون صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة نجران في تمام الساعة 5:56 صباح يوم الخميس القادم 28 يونيو الجاري.

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2023 وإجازة القطاع العام والخاص

وبعد معرفة مواقيت صلاة عيد الأضحى 2023، يمكن معرفة إجازة عيد الأضحى 2023 في السعودية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد الإجازة في القطاعين الخاص والعام سوف تكون مختلفة في هذا العام.

بالنسبة للعاملين في الهيئات والمصالح الحكومية والعامة في المملكة، سوف تبدأ الإجازة من بعد اليوم الخميس، الموافق 22 يونيو، 4 ذي الحجة، وتستمر حتي يوم السبت 2 يوليو المقبل، الموافق 13 من الشهر الهجري، أما بالنسبة للقطاع الخاص فستكون من الثلاثاء 9 ذي الحجة، يوم وقفة عرفات، الموافق 27 يونيو الجاري، إلى السبت 13 ذي الحجة الموافق 2 يوليو المقبل.