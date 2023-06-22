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الحوار الوطني.. روشتة لتحصين المجتمع والهوية (ملف خاص)

مناقشات موسعة ضمن لجنتي الأسرة والثقافة بحضور ممثلي فئات المجتمع

كتب:

إمام أحمد
تصوير:

محمد خزعل
10:43 م | الخميس 22 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

اختتم اليوم الحوار الوطنى جلسات الأسبوع الرابع بمناقشة عدد من قضايا المحور المجتمعى، وعقدت لجنتا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، 4 جلسات متوازية، وسط حضور نخبة من المثقفين والمفكرين وممثلى الأحزاب والقوى السياسية والفنانين وأعضاء المجالس المتخصصة.

وبحثت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، على مدار جلستين، تهديدات الاستقرار الأسرى وأسباب ودوافع ممارسة العنف داخل الأسرة وسبل الحد من هذه المشكلة ومواجهتها، إضافة إلى المخاطر الإلكترونية الحديثة على التماسك المجتمعى، وطرح المشاركون مجموعة من التوصيات لتحقيق التماسك الأسرى والحد من ظواهر الطلاق والانفصال والعنف.

وبالتزامن، بحثت لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، ومنها قصور الثقافة والسينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف، وذلك تحت شعار «مستقبل الثقافة فى مصر»، وهو عنوان أحد الكتب الهامة للدكتور طه حسين، عميد الأدب العربى وأحد أبرز مثقفى القرن العشرين فى مصر والوطن العربى.

وقدم المشاركون فى لجنة الثقافة عدة توصيات لتعظيم الثقافة وحماية الهوية، وطالبوا باستراتيجية قومية للاستفادة بصورة أكبر من المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها، وبذلك يصل الحوار الوطنى إلى ختام جلسات أسبوعه الرابع. ومن المقرر أن تُرفع الجلسات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، الأسبوع المقبل، على أن يستأنف الحوار الوطنى انعقاده فى الأسابيع التالية، لاستكمال بحث ومناقشة 113 قضية تنضوى ضمن 19 لجنة فرعية فى المحاور الرئيسية الثلاثة.

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.