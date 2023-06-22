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ما مصير صرف المعاشات من مكاتب البريد يوم الإجازة؟

كتب:

مارينا رؤوف
09:33 م | الخميس 22 يونيو 2023
المعاشات

المعاشات

مع قرب موعد إجازة عيد الأضحى، أعلنت الدولة تبكير موعد صرف المعاشات للمواطنين، وهو ما جعل الكثير من أصحاب المعاشات يتساءلون عن مصير صرف المعاشات من المكاتب يوم إجازة العيد.

وقال ناصر سعيد، مدير مكتب بريد بمصر الجديدة إن صرف المعاشات سيكون متاحاً في مكاتب البريد من يوم السبت، في المكاتب التي تعمل في هذا اليوم، وفي جميع المكاتب بمختلف المحافظات، اعتباراً من يوم الأحد وفق المواعيد الرسمية.

وأضاف «ناصر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفق تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، فإن صرف معاشات يوليو 2023 ستكون متاحة اعتباراً من مساء غدا الجمعة، الموافق 23 يونيو، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو في جميع مكاتب البريد.

إجازة البريد المصري

وأشار إلى أن مكاتب البريد ستكون إجازة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى الاثنين الموافق 3 يوليو، ولكن ماكينات الصراف الآلي ستكون متاحة للصرف من خلالها.

وأوضح أن هناك بعض المكاتب ستعمل خلال أيام الإجازة الأحد والاثنين 2 و3 يوليو لتلبية احتياجات المواطنين، ولمعرفة أماكن هذه الفروع يمكن التواصل مع الخط الساخن لخدمة العملاء للبريد المصري ومعرفة المكاتب المتواجدة في النطاق الجغرافي لكل عميل.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.