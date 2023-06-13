مصطفى كامل: زيادة المعاشات وتعظيم موارد «الموسيقيين» أهم أولوياتي

علق مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على إعادة انتخابه بالتزكية لمدة 4 سنوات مقبلة، قائلاً، «أول مرة تحصل الانتخابات بالتزكية في هذا المنصب، وده ثقة كبيرة من زملائي، وأنا مدين لهم، وبشكرهم من أصغر موسيقي لأكبر قامة موسيقية، خاصة أن النقابة تذخر بقامات كبيرة كانوا مؤهلين لهذا المنصب، ورغم ذلك تلقيت على مدارأيام اتصالات دعم منهم تفسح الطريق لي للبقاء في منصب النقيب».

تعظيم موارد النقابة ودعم ملف المعاشات

وأكد «كامل»، خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة قناة «ON»، من تقديم لميس الحديدي، أن مهتمه الفترة المقبلة ستتركز في تعظيم الموارد المالية للنقابة، موضحا أن نقابة الموسيقيين نجحت خلال الفترة الماضية في تحسين الموارد المالية، ما مكنه من دعم ملف المعاشات والتي ارتفعت خلال 7 أشهر بنسبة 30% على 3 مرات.

«كامل»: خائف على الموسيقى بسبب الذكاء الاصطناعي

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول رأيه في استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الأغاني، علق قائلاً، «حزين وخائف من الذكاء الاصطناعي، وربنا يستر على نجومنا، إحنا رايحين لمرحلة صعبة، وربنا الستار».