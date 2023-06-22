إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتين على طريق «الناصرية - الفيوم»

أصيب 12 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص والأخرى ملاكي وانقلابهما بسبب شدة التصادم، مساء اليوم الخميس على طريق الناصرية/ الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما، فاصطدما معًا ثم انقلبا وأصيب مستقليهما.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي وانقلابهما، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 12 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 12 شخصًا بينهم 8 مستقلي الميكروباص، و4 مستقلي السيارة الملاكي، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وانقلاب ميكروباص في اتجاه والسيارة الأخرى في الاتجاه الآخر بسبب شدة الاصطدام.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.