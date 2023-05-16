إصابة 15 شخصا في انقلاب «ميكروباص» على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 15 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق بحيرة قارون، بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق، وسط صرخات واستغاثات مستقليها الذين أصيبوا بحالة من الهلع.

وتوقفت حركة المرور على طريق بحيرة قارون، أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بحيرة قارون السياحي بدائرة مركز سنورس، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 15 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق بحيرة قارون بين جزيرة البط، وقاعة اللؤلؤة، ما أسفر عن 15 شخصًا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازم لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.