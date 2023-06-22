لموظفي القطاعين العام والخاص.. كل ما تريد معرفته عن إجازة عيد الأضحى

يهتم الموظفون بالقطاع العام والخاص وكل مؤسسات الدولة والشركات المختلفة، بمعرفة كل ما يتعلق بإجازة عيد الأضحى وعدد الأيام، وفق البيانات الرسمية وقرار مجلس الوزراء الذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء.

وتختلف إجازة عيد الأضحى 2023 بالنسبة للقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفق بيان وزارة العمل ومجلس الوزراء.

إجازة عيد الأضحى 2023 للحكومة

ومن جانبه أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023.

وقرر «مدبولي» أن تكون إجازة عيد الأضحى إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

كما أعلنت وزارة العمل في بيان، نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو للعاملين في القطاع الخاص، ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023.

وتمنح الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة «30 يونيو».