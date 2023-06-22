ضبط 86 مخالفة تموينية بحملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وجرى ضبط 86 مخالفة تموينية، وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة العامة.

شن حملات تموينية مفاجئه علي الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكد«دايرة» في بيان له أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأوضح أن الحملات قامت من خلال إدارة الرقابة التموينية والإدارات التالية:«نبروه، تمي الأمديد، دكرنس، المنزلة، بندر ميت غمر، منية النصر».

ضبط 86 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط 86 مخالفة تموينية، وجاءت كالاتي

- عدد 1 محضر انتهاء من الإنتاج.

- عدد 28 محضرا نقص وزن مابين 8-19 جم.

- عدد 12 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.

- عدد 10 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 53 شيكارة

- عدد 10 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

-عدد 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

-عدد 11 محضر بيع أعلى من السعر سجائر

- عدد 2 محاضر ذبح خارج السلخانة.

- عدد 2 محضر تجميع سلع مدعمة.

- عدد 2 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 15600جنيه بدل تموينية.

- عدد 1 محضر عدم إعلان عن مخازن.

- عدد 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية بدال تمويني.

وأكد أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، مع استمرار ممارسة سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن