عاجل.. سر انفجار غواصة تيتانيك ولعنة قديمة في موقع العثور عليها

بعد 4 أيام من فقدان الغواصة «تيتان»، خرجت قيادة خفر السواحل الأمريكية مساء اليوم الخميس، لتنهي الجدل الدائر حول إمكانية وجود ركاب الغواصة الـ5 على قيد الحياة، حيث أعلنوا أن الغواصة حدث بها «انفجار داخلي كارثي»، أودى بحياة جميع الركاب.

عدم سماع أي صوت لانفجار أثناء البحث

وأضاف خفر السواحل الأمريكي، بحسب قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، مساء اليوم الخميس: «لم نسمع أي صوت لانفجار أثناء البحث، كما نستبعد وقوع تصادم بين الغواصة وتيتانيك، كما أن موقع الغواصة على بعد أقل من 500 متر من تيتانيك، وهذا الحطام يدل على انفجار داخلي في الغواصة».

الإعلان عن مقتل الجميع

وتابع السواحل الأمريكي: «العثور على مقدمة الضغط كان دليلا على حدوث انفجار داخلي في الغواصة، وتم الإعلان عن مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة وتم اكتشاف أجزاء كبيرة من حطام الغواصة المفقودة في قاع المحيط بجوار سفينة تايتنيك».

تعليق الشركة المشغلة

من جانبها علقت شركة «أوشن غيت» المشغلة للغواصة المفقودة على الواقعة قائلة: «هذا وقت حزين للغاية لمجتمع المستكشفين، ونحزن على فقدان أرواح طاقم الغواصة تيتان».