شاطئ عجيبة «جنة» في الأرض.. يا ساكني مطروح أنا عاشقة حيكم

يقبل المصطافون القادمون من مختلف مدن ومحافظات مصر على زيارة شواطئ مرسى مطروح خلال موسم الصيف، ومنها مزار عجيبة أحد أهم الوجهات السياحية الكبيرة، في مدينة السحر والجمال على مر السنين، حيث يتميز بهضبة شاهقة الإرتفاع، من ثلاثة اتجاهات يطل علىها الشاطئ شمالاً من الإتجاه الرابع، من خلال موقع فريد يقع به الشاطئ غرب مطروح، وننشر من خلال هذا التقرير معلومات حول أشهر مزار سياحي في مرسى مطروح.

كيف تذهب إلى مزار عجيبة السياحي

تتوافر عدة مواصلات للذهب إلى هضبة شاطئ عجيبة أحد أجمل شواطئ مطروح حسب صالح فتح الله مدير شركة سياحة بمطروح لـ«الوطن» منها أتوبيسات مشروع نقل الركاب التابع لمحافظة مطروح من وسط المدينة بموقف عجيبة والأبيض، وسيارات الأجرة السرفيس أمام محكمة مطروح القديمة، بجانب سيارات التاكسي والتي تعمل جميعها على مدار الساعة خلال موسم الصيف.

رسوم دخول عجيبة

يفتح مزار عجيبة بمدينة مرسى مطروح أمام الزائرين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى غروب الشمس برسم دخول 5 جنيهات للفرد طبقاً رضا عطا الله رئيس الوحدة المحلية لقرية أم الرخم التي يتبع لها الشاطئ، مقابل الباركينج للسيارات أعلى الهضبة، والخدمات المقدمة داخل الشاطئ لجميع المواطنين.

الاستجمام على شاطئ عجيبة

ويستمتع المصطافون بالجلوس أعلى هضبة عجيبة لمشاهدة جمال الطبيعة للهضبة، كما يقبلون على نزول الشاطئ والسباحة به، وزيارة هضبة عجيبة من أسفل والتقاط الصور التذكارية أمامها في أجمل مناظر طبيعية تخطف قلوب الزائرين، كما يتاح المأكولات البدوية والكافتيريات التي تقدم مشروبات خاصة بمطروح مثل الشاي الزردة على الشاطئ، مما يسمح للمواطنين بقضاء أطول فترة ممكنه على شاطئ عجيبة.

مشاهدة غروب الشمس

ويأتي بعض المصطافين لمشاهدة غروب الشمس أعلى هضبة عجيبة، في أجمل مشاهد تسر الناظرين، والجلوس على كورنيش الهضبة من أعلى قمتها ورؤية ألوان البحر الفيروزية بتدرج ألوانها البديعة، مما يجذبهم لزيارة الشاطئ لمرات أخري.