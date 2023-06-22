العالم في 48 ساعة.. انفجار بالصين وإعلان وفاة ركاب الغواصة المفقودة

شهد العالم خلال اليومين الماضيين أحداثا كثيرة، كان لها صدى عالمي، كبير من انفجارات أو البحث عن حطام الغواصة «تيتان» الغارقة في المحيط الأطلسي والتي أعلن خفر السواحل الأمريكي، منذ قليل، العثور على أجزاء من حطامها الخارجي.

عشرات القتلى في انفجار بمطعم صيني

قتل 31 شخصا على الأقل في انفجار داخل مطعم في مدينة ينتشوان في شمال غرب الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.

ونقلت «فرانس برس» عن وكالة «شينخوا» الرسمية قولها إن «تسرب غاز مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء»، مساء الأربعاء.

العثور على حطام «تيتان»

بعد 4 أيام من فقدان الغواصة «تيتان»، خرجت قيادة خفر السواحل الأمريكية مساء اليوم الخميس، لتنهي الجدل الدائر حول إمكانية وجود ركاب الغواصة الـ5 على قيد الحياة، حيث أعلنوا أن الغواصة حدث بها «انفجار داخلي كارثي»، أودى بحياة جميع الركاب.

وأضاف خفر السواحل الأمريكي، بحسب قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، مساء اليوم الخميس: «لم نسمع أي صوت لانفجار أثناء البحث، كما نستبعد وقوع تصادم بين الغواصة وتيتانيك، كما أن موقع الغواصة على بعد أقل من 500 متر من تيتانيك، وهذا الحطام يدل على انفجار داخلي في الغواصة».

الإعلان عن مقتل الجميع

وتابع السواحل الأمريكي: «العثور على مقدمة الضغط كان دليلا على حدوث انفجار داخلي في الغواصة، وتم الإعلان عن مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة وتم اكتشاف أجزاء كبيرة من حطام الغواصة المفقودة في قاع المحيط بجوار سفينة تايتنيك».

تعليق الشركة المشغلة

من جانبها علقت شركة «أوشن غيت» المشغلة للغواصة المفقودة على الواقعة قائلة: «هذا وقت حزين للغاية لمجتمع المستكشفين، ونحزن على فقدان أرواح طاقم الغواصة تيتان».

انطلاق قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» في باريس

انطلقت فى العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الخميس، أعمال القمة الدولية «ميثاق التمويل العالمي الجديد» بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين القاهرة وباريس، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا.