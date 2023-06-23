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أسعار الذهب اليوم الجمعة.. اعرف عيار 21 بكام

كتب:

مارينا رؤوف
04:59 ص | الجمعة 23 يونيو 2023
الذهب

الذهب

استقر سعر الذهب في بداية تعاملات، اليوم الجمعة عن 2210 جنيهات للجرام عيار 21، و2514 جنيها لعيار 24، حيث يشهد المعدن الأصفر تقلبات عديدة في الأسعار وفق تقارير الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وجاء سعر الذهب اليوم 23-6-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2514 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2210 جنيهات، والذهب عيار 18 بسعر 1886 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و600 جنيه.

وتباينت أسعار الذهب أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر الذهب اليوم 

وعلى الصعيد العالمي، زادت أسعار الذهب من خسائرها خلال هذه اللحظات الأخيرة من تعاملات الخميس، بعد صدور بيانات وتصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي والتي أكدت على عدم اتخاذ البنك قرار بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وهو ما عزز من قوة الدولار.

وقت شهد الذهب ضعطا عالميا كبيرا بسبب هذه البيانات ليسجل انخفاضا كبيرا في السعر العالمي.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.