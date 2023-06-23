الكشف على 4 آلاف و364 مريضا بمستشفى الجلدية بكفر الشيخ خلال أسبوع

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت خلال الأسبوع المنقضي بتوقيع الكشف الطبي على عدد 4 آلاف و364 مواطنا، كما قامت بتوقيع الكشف الاقتصادي على عدد 160 مريضا.

صرف 31 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي

وأشارت «محمود»، إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء «الديكالديرم» الذي يُستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 31 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق، كما قام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 84 تحليل تنوع ما بين «بول، وبراز، وهيموجلوبين»، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعة 5 حالات جميعها من حالات دخول اليوم الواحد.

صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج

وأوضحت «محمود»، أنّه تم صرف علاج شهري لعدد 47 مريض متردد للجذام، كما نوهت أنه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج، لافتةً أنّ قسم الأشعة بالمستشفى قدم الخدمات لـ134 حالة بعمل الجلسات بجهاز «الناروباند» وهو جهاز الأشعة فوق البنفسجية الذي يُستخدم في علاج أمراض «البهاق والصدفية»، كما تم عمل 208 حالات كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.

مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ يقع ما بين مستشفى الحميات والصدر بعاصمة المحافظة، ويُقدم استشاراته ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية في مجال الجلدية، كما يُمكن الاتصال به على رقم 047/3234770.