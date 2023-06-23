القصة الكاملة للغواصة المفقودة.. حديث العالم في أسبوع وحكاية ناج محظوظ

بدأت قصة الغواصة المفقودة الأحد الماضي «تيتان» بعد إعلان خفر السواحل في الولايات المتحدة الأمريكية فقد الاتصال بالغواصة في المحيط الأطلنطي قريبا من سفينة «تيتانيك» وعلى متنها 5 رجال أعمال وأثرياء من بريطانيا وباكستان دول أخرى اختاروا النزول في الماء لرؤية سفينة «تيتانيك» التي غرقت في عام 1912.

فتح باب زيارة لحطام السفينة الشهيرة وموعد مع الموت

كشف موقع Gizmodo، عن إتاحة منذ ابتداء من مايو 2021، الفرصة لأولئك الراغبين إلى السفر مرة أخرى، على الأقل لأسفل البحر مباشرة، لزيارة حطام تيتانيك السفينة الأشهر على الإطلاق، لكن في حين تخفض الخطوط الجوية والمنتجعات الأسعار لتشجيع الناس على السفر مرة أخرى.

من هم الأشخاص المفقودون؟

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هناك 5 أشخاص على متن الغواصة هم الملياردير البريطاني هامش هاردينج والفرنسي المخضرم في أعمال البحار بول هنري نارجيوليه ومؤسس الشركة الأمريكية التي تنظم الرحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاه زاده داوود ونجله.

ناج وحيد

انسحب البريطاني كريس براون، أحد أعضاء فريق بريت الذين سجلوا في رحلة غواصة تيتان المفقودة، بعد أن دفع مقدم التسجيل في رحلة وكان أقرب لمرافقة صديقه هاميش هاردينج في المغامرة، بعد أن وجد أن قيادة الغواصة المفقودة «تستند إلى وحدات تحكم تشبه وحدات تحكم ألعاب الكمبيوتر»، والإمكانيات التكنولوجية في الغواصة ضعيفة، لذلك قرر الانسحاب من الرحلة في اللحظة الأخيرة.

طرد مثير لمهندس شكك في إمكانات الغواصة في عام 2018

أفادت وثائق دعوى قضائية تعود لعام 2018 أن المدير السابق للعمليات البحرية في الشركة الأمريكية المالكة للغواصة السياحية المفقودة كان قد أثار مخاوف تتعلق بسلامتها قبل أن يتم طرده.

سيناريوهات متوقعة خلال البحث عن المفقودين

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ذكر قبطان غواصة مماثلة لتلك المفقودة في الوقت الحالي، كوستاس توكتاريديس، خلال أكثر من 5 سنوات، أن مثل هذه الغواصات لديها القدرة على الحفاظ على أرواح الأشخاص بداخلها وبقائهم على قيد الحياة، لمدة تصل إلى 96 ساعة، كما كشف عن سيناريو حادث محتمل، موضحاً أن الغواصة قد تكون غاصت إلى عمق يصل إلى 3150 متراً، فيما يوجد حطام سفينة «تيتانيك» على عمق 3700 متر، موضحا أن هناك توقع بأن الحادث عقب تلقي إشارة بأن الغواصة تخلصت من مياه «الصابورة».

وأكد أن التوقع الأول أن يكون حدث تسرب المياه داخل الغواصة، الذي يعد أمراً خطيراً بسبب الضغط الذي يصل إلى 370 بار، وتتسرب المياه إلى الداخل إذا وجد تصدع صغير، موضحاً أن هناك مشكلتين خطيرتين متمثلين في زيادة الضغط في حجرة الغواصة، ولفت إلى أن هذا يعد أمراً خطيراً أيضاً، لأنه يحدث زيادة في حجم النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وتبدأ الغواصة في الغرق إذا حدث تسرب كمية كبيرة من المياه.

وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في حدوث تعرض لضغط كبير من الخارج، وهو الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى كارثة سريعة لا تتحملها الغواصة.

السيناريو الأكثر ترجيحا

وأشار إلى أن السيناريو الثالث يمكن أن يكون وقوع حريق ناتج عن ماس كهربائي، معتبراً أن السيناريو الأول والثاني هما الأكثر ترجيحاً، منوهاً بأن فرص نجاة الأشخاص المتواجدين على الغواصة قليلة للغاية، لأنهم إذا كانوا أحياء كانوا سيستخدمون إشارة الاستغاثة، ولكن هذا لم يحدث.

عملية البحث ومحاولة العثور عليهم أحياء

واستمر البحث 4 أيام على الغواصة المفقودة وخرجت شركة «أوشن غيت» المشغلة للغواصة المفقودة لتؤكد أنها لم تصل إلى الأشخاص وكان البحث على أشده في أول يوم حتى يتم العثور على ركاب الغواصة أحياء ولكن الموت اختارهم ليلحقوا بالذين ماتوا في سفينة تيتانيك في نفس المكان في مشهد درامي لن تراه في السينما.

الكلمة الأخيرة لخفر السواحل الأمريكي

قال «خفر السواحل الأميركي» بحسب قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، مساء الخميس إن الغواصة حدث بها انفجار داخلي كارثي أودى بحياة جميع الركاب.

عدم سماع أي صوت لانفجار أثناء البحث

وأضاف «خفر السواحل الأميركي» بحسب قناة «فوكس نيوز» الأمريكية،: «لم نسمع أي صوت لانفجار أثناء البحث، كما نستبعد وقوع تصادم بين الغواصة وتيتانيك، كما أن موقع الغواصة على بعد أقل من 500 متر من تيتانيك، وهذا الحطام يدل على انفجار داخلي في الغواصة».

الإعلان عن مقتل الجميع

وتابع السواحل الأمريكي: «العثور على مقدمة الضغط كان دليلا على حدوث انفجار داخلي في الغواصة، وتم الإعلان عن مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة وتم اكتشاف أجزاء كبيرة من حطام الغواصة المفقودة في قاع المحيط بجوار سفينة تيتانيك».

تعليق الشركة المشغلة

من جانبها علقت شركة «أوشن غيت» المشغلة للغواصة المفقودة التي تعني باللغة العربية «بوابة المحيط» على الواقعة قائلة: «هذا وقت حزين للغاية لمجتمع المستكشفين، ونحزن على فقدان أرواح طاقم الغواصة تيتان».