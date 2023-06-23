3 هزات أرضية تضرب روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم

ضربت 3 هزات أرضية بقوة 3.8 إلى 4.1 على مقياس ريختر منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الواقعة أقصى شرق البلاد، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوتسي» الروسية.

هزات أرضية في روسيا

وأوضح فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن زلزالين بقوة 4.1 درجة، وقعا في خليج كامتشاتكا على مسافة 125 و129 كيلومترا من قرية أوست كامتشاتسك، بعمق 46 و59 كيلومترا تحت سطح الأرض.

كما ضرب زلزال ثالث بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، على بعد 188 كيلومترًا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، بعمق 61 كيلومترا تحت سطح الأرض.