هل يجوز توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد؟.. «الإفتاء» تجيب

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل البعض حول هل يجوز توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد؟، وهو التساؤل التي حصلت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على فتوى من دار الإفتاء بخصوصه، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من نقل لحوم الأضاحي إلى مصر بعد ذبحها خارجَها في أيام النحر والتشريق ولو أدَّى ذلك لتأخير توزيعها بعد أيام التشريق، لاسيما إذا تحقق بذلك مصلحة الفقراء بزيادة عدد الأضاحي والمستفيدين منها.

جواز ذبح الأضاحي في أي بلد خارج مصر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتواها «أنه يجوز لجمعية الأورمان ذبح الأضاحي في أي بلد خارج مصر، كما أنه يجوز نقلها إلى مصر لحما بعد ذبحها لتوزيعها على المحتاجين، خاصة في هذا العصر الذي تيسرت فيه وسائل نقل الأطعمة مع الحفاظ عليها من الفساد والتغير، وذلك توخيًا للمصلحة الشرعية في توزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، حيث أن البلاد التي يتم فيها الذبح لا يوجد فيها فقراء مسلمون يحتاجون الى هذه الكميات الكبيرة من الأضاحي».

وأضافت دار الإفتاء أنه «اتفق العلماء على جواز الإنابة في ذبح الأضحية إذا كان الوكيل مسلما، ولم يشترطوا أن يكون الذبح ببلد المضحي، إذ ليس في الشرع ما يدل على اشتراط ذلك، بل أنهم صرحوا بجواز الذبح في غير بلد المضحي، سواء كان الذابح هو المضحي أو نائبه أو وكيله.

وكانت جمعية الأورمان قد تقدمت بطلب فتوى من دار الإفتاء المصرية، لتوضيح الموقف الشرعي من صك الأضحية وكل ما يثار حوله من تساؤلات شرعية بالتعاون مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بسؤال جاء نصه: «بعد إتمام ذبح الأضاحي خارج مصر حسب التوقيتات الشرعية للبلد المستورد منها اللحوم، وهل يجوز توزيع اللحوم علي المستحقين بعد أيام التشريق؟»