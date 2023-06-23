تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة السيارات في الشرقية

قررت جهات التحقيق تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات بمحافظة الشرقية، لمدة 15 يوماً، حيث يسرق المتهمون السيارات من الشوارع من خلال أسلوب «المفتاح المصطنع».

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 8 يونيو الجاري عندما أعلنت وزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص، كونوا جميعاً تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات من أمام العقارات عن طريق أسلوب «المفتاح المصطنع»، واتضح من خلال التحريات أن المتهمين مقيمين في محيط محافظتي القاهرة والجيزة، كما سبق وأصدر ضدهم أحكام جنائية.

واعترف المتهمون أثناء التحقيق معهم بارتكابهم عدد 4 جرائم سرقة سيارات بذات الأسلوب في محافظتي الشرقية والقليوبية، وأرشد المتهمين إلى المكان الذي يخبئون داخله السيارت المسروقة، إلى جانب الإرشاد عن السيارة التي يستخدموها في جرائم السرقة.

وكان المتهمون الثلاثة أُحيلوا إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق معهم، كما أمرت بالتحفظ على السيارات المسروقة لإعادتها مرة أخرى إلى أصحابها.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمون الثلاثة والذين كونوا تشكيلا عصابيا متخصصا في سرقة السيارات، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم يواجهون عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، حال لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، حسب ما أوضحه نص المادتين 317 و318 من قانون العقوبات.