تفاصيل مغامرة الغواصة تيتان.. انفجرت بعد ساعات قليلة من الانطلاق

كشف مسؤولون أمريكيون معلومات جديدة بعد إعلان خفر السواحل الأمريكي العثور علي بقايا الغواصة المفقودة تيتان قرب حطام سفينة تايتانيك الشهيرة علي عمق يصل 3810 أمتار وعلى بعد نحو 1450 كيلومترا تقريبا شرق مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وعلى مسافة 644 كيلومترا جنوب مدينة سانت جونز في مقاطعة نيوفاونلاند بكندا، بحسب ما ذكرته شبكة «العربية نت».

نظام كشف الصوتي العسكري أول من رصد انفجار الغواصة

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أثناء البحث عن غواصة تيتان السياحية التي كانت تحمل علي متنها 5 ركاب، أن نظام الكشف الصوتي العسكري السري المصمم لرصد الغواصات المعادية، رصد بداية انفجار داخل الغواصة تيتان، وذلك بعد ساعات فقط من انطلاق رحلتها في المحيط الأطلسي.

وأكد مسؤول دفاعي أمريكي أن البحرية بدأت سماع تلك الأصوات بمجرد أن فقدت الغواصة الاتصالات، حيث إنه بعد وقت قليل من اختفائها يوم الأحد الماضي، استطاع النظام الأمريكي اكتشافها عن طريق الاشتباه أن هناك صوت انفجار بالقرب من موقع الحطام التي تم اكتشافه أمس، وأبلغوا قائد خفر السواحل في الموقع بالنتائج التي توصل إليها.

وذكر المسؤولون أنه في الوقت الذي لم تستطع البحرية القول بشكل قاطع إن الصوت جاء من تيتان، فقد لعب الاكتشاف دورًا مهما في تضييق نطاق البحث عن السفينة قبل اكتشاف حطامها أمس.

وتحدث مسؤول كبير في البحرية الأمريكية بأن التحليلات للبيانات الصوتية اكتشفت حالة شاذة تتوافق مع انفجار داخلي أو انفجار في المنطقة المجاورة العامة، حيث كانت تيتان تعمل عندما فقدت الاتصالات، وأضاف أنه تم مشاركة هذه المعلومات على الفور مع خفر السواحل للمساعدة في مهمة البحث بالرغم من أنها لم تكن مؤكدة.

فيكتور 6000 يكتشف حطام الغواصة بالقرب من سفينة تايتانيك

وأعلن جون موجر، الأدميرال في خفر السواحل الأمريكي، في مؤتمر صحفي أمس، أن مركبة آلية يمكنها الغوص في الأعماق تدعي «فيكتور 6000» أُرسلت من سفينة كندية اكتشفت حطاما من الغواصة تيتان في قاع المحيط الأطلسي على بعد 488 مترا من مقدمة السفينة تايتانيك، وعلى عمق 4 كيلومترات من سطح الماء في زاوية نائية من شمال المحيط، مؤكدا أن حقل الحطام يشير إلى حدوث انفجار داخلي كارثي.

وأعلن مسؤولو خفر السواحل عن العثور على خمسة أجزاء كبيرة من حطام الغواصة تيتان، حيث يبلغ طول هذه الأجزاء 6.7 متر، وتتضمن مخروط الذيل وقسمين من جسم الغواصة، ولم يتم الإعلان بعد عما إذا كانت هناك أي أجزاء بشرية تم اكتشافها في الموقع.

وتجدر الإشارة إلى أن الغواصة تيتان، التي تابعة لشركة «أوشن جيت إكسبيديشنز» ومقرها في الولايات المتحدة، انطلقت في رحلة استغرقت ساعتين صباح يوم الأحد، ولكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد نحو ساعة و45 دقيقة من الانطلاق.