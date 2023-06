لحظة انفجار الغواصة «تيتان» وفقدان ركابها الخمسة (فيديو توضيحي)

بعد انفجار الغواصة تيتان المفقودة قرب حطام سفينة تيتانيك، وفقدان العالقين الـ5 الذين كانوا على متنها منذ 6 أيام، شارك مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مشاهد لمقطع فيديو تظهر عملية انفجار داخلي للغواصة وكيفية حدوثه، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن».

وقدّم عدد كبير من مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي تعازيهم لأسر ضحايا انفجار الغواصة المفقودة، بعد مرور 4 أيام من فقدان الاتصال بها.

Train Tank vacuum implosion at 1 atmospheric pressure. The depth at #Titan is around 375 atmospheres. All speculation.....but a picture is worth a thousand words. pic.twitter.com/sFgcSjhr5A