لحظة انفجار الغواصة «تيتان» وفقدان ركابها الخمسة (فيديو توضيحي)

بعد انفجار الغواصة تيتان المفقودة قرب حطام سفينة تيتانيك، وفقدان العالقين الـ5 الذين كانوا على متنها منذ 6 أيام، شارك مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مشاهد لمقطع فيديو تظهر عملية انفجار داخلي للغواصة وكيفية حدوثه، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن».

فيديو لعملية انفجار داخلي للغواصة تيتان

وقدّم عدد كبير من مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي تعازيهم لأسر ضحايا انفجار الغواصة المفقودة، بعد مرور 4 أيام من فقدان الاتصال بها.

Train Tank vacuum implosion at 1 atmospheric pressure. The depth at #Titan is around 375 atmospheres. All speculation.....but a picture is worth a thousand words. pic.twitter.com/sFgcSjhr5A — Adam Stuart (@amstuart1994) June 22, 2023

وقال خفر السواحل الأمريكي، إنّه عثر على بقايا الغواصة بعد الانفجار قرب حطام تيتانيك في قاع البحر، مضيفا أنّ صوت الانفجار الداخلي للغواصة التي التقطته شبكة من أجهزة الاستشعار كجزء من نظام الاستماع الصوتي للبحرية الأمريكية تحت الماء، إذ سمحت شبكة المستشعرات للبحرية بالتركيز على موقع محتمل، ما يوفر لفرق البحث منطقة أكثر دقة.