لحظة انفجار الغواصة «تيتان» وفقدان ركابها الخمسة (فيديو توضيحي)
كتب:
سارة ثروت
09:18 ص | الجمعة 23 يونيو 2023
الغواصة تيتان المفقودة قرب حطام سفينة تيتانيك
بعد انفجار الغواصة تيتان المفقودة قرب حطام سفينة تيتانيك، وفقدان العالقين الـ5 الذين كانوا على متنها منذ 6 أيام، شارك مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، مشاهد لمقطع فيديو تظهر عملية انفجار داخلي للغواصة وكيفية حدوثه، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن».
فيديو لعملية انفجار داخلي للغواصة تيتان
وقدّم عدد كبير من مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي تعازيهم لأسر ضحايا انفجار الغواصة المفقودة، بعد مرور 4 أيام من فقدان الاتصال بها.
Train Tank vacuum implosion at 1 atmospheric pressure. The depth at #Titan is around 375 atmospheres. All speculation.....but a picture is worth a thousand words. pic.twitter.com/sFgcSjhr5A— Adam Stuart (@amstuart1994) June 22, 2023
وقال خفر السواحل الأمريكي، إنّه عثر على بقايا الغواصة بعد الانفجار قرب حطام تيتانيك في قاع البحر، مضيفا أنّ صوت الانفجار الداخلي للغواصة التي التقطته شبكة من أجهزة الاستشعار كجزء من نظام الاستماع الصوتي للبحرية الأمريكية تحت الماء، إذ سمحت شبكة المستشعرات للبحرية بالتركيز على موقع محتمل، ما يوفر لفرق البحث منطقة أكثر دقة.
#Titan #الغواصة_المفقودة— ???????????????????? ????????????…
ماهو #الانبجار
هو اختلاف الضغط الداخلي عن الخارجي وهو عكس الانفجار
الانفجار من الداخل للخارج
الانبجار من رالخارج لداخل
يركز الانبجار ع المواد والاجسام بحيث يمزقها بقوه الضغط
تقريبا هذا ماحصل للغواصه pic.twitter.com/CD2l4wf4oy
يذكر أنّ الغواصة «تيتان» المفقودة التي انفجرت، أمس الخميس، تستوعب نحو 5 أشخاص، بما في ذلك الطيار، ويمكنها الغوص تحت الماء على عمق 4000 متر، كما أنّ الضغط داخل الغواصة يشبه الضغط داخل غرفة المعيشة لا يتغير.
نفجار الغواصة تيتان قرب حطام سفينة تيتانيك
وبحسب شبكة الـ«بي بي سي»، فإنّ الغواصة تيتان لديها مخزون أوكسجين يكفي لـ96 ساعة من دعم الحياة، أي نحو 4 أيام، يتوافق هذا مع متطلبات تصنيف (DNV / GL)، وهي كمية مناسبة لرحلة تيتان تحت الماء، التي تستغرق عادةً ما بين 10 و11 ساعة، من إغلاق القبة إلى فتح القبة.