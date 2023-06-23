عرض «تحب تموت إزاي» على مسرح نهاد صليحة 19 يوليو

يستعد طلبة أكاديمية الفنون المسرحية وكاست كلية إعلام وكاست كلية حقوق، لتقديم عرض مسرحي مشترك بعنوان «تحب تموت إزاي»، يوم 19 يوليو المقبل على مسرح «نهاد صليحة»، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يشارك في بطولة العرض كل من لنا عادل، شدى أيمن، عمر محمد، أشرف قطامش، آية عاطف، عبد الرحمن الفولي، عادل سلطان، شهد مصطفى، وومصطفى وائل، جاسر أسامة، منة مدحت، سارة أمجد، محمد نوح، مريم شوقي، مؤمن عصام الدين، إياد، والطفلة هنا محمد.

العرض يدور في فترة التسعينات

العرض يدور في فترة التسعينات، ويناقش تطور الموضة، والمزيكا، ومسلسلات الكارتون والاتاري، والبلاي ستايشن، وبداية انتشار حالات الانتحار، ويطرح العديد من الأفكار والذكريات المتعلقة بتلك الفترة.

ويكثف فريق العمل البروفات خلال الشهر الجاري للانتهاء من رسم تفاصيل العرض، حتى عرضه يوم 19 يوليو المقبل، ومن المفترض أن يتم عرض ليلتين إضافيتين لم يتحدد موعدهما بعد.