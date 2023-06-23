ختام البرنامج التدريبي على سياسات مكافحة العدوى لأطباء الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه يتم عمل فعاليات البرنامج التدريبي على سياسات مكافحة العدوى، والسياسات التخصصية لأقسام المعامل بالمستشفيات التابعة لصحة الدقهلية، لرفع كفاءة الكوادر الطبية بديوان مديرية الصحة بالمحافظة.

مشاركة 32 طبيبا في البرنامج التدريبي

وبحسب البيان، استمرت الدورة 3 أيام بمشاركة نحو 32 طبيبا بشريا، وحاضر بها الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة سهام السيد، والدكتورة مروة عادل.

البرنامج التدريبي يستهدف الأطباء البشريين

وأوضح أن البرنامج استهدف تدريب الأطباء البشريين على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والسياسات التخصصية بالمعامل، وعلى ضرورة الالتزام بتطبيق احتياطات ومعايير مكافحة العدوى للحد من انتقالها للمترددين على المنشآت الصحية جنبا إلى جنب مع مقدمي الخدمة الصحية.

زيادة المعرفة بمعايير الوقاية

كما لفت إلى أن الهدف من الدورة التدريبية زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى، وذلك في إطار السعي لتحسين محتوى جودة الخدمات والحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.