دورة تدريبية على سياسات مكافحة العدوى لأطباء السويس

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة السويس، تنظيم دورة تدريبية، تهدف إلى رفع الكفاءة الفنية للأطباء وأطقم التمريض، في مجال مكافحة العدوى.

دورة لمكافحة العدوى

وذكر بيان لمديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، أن الدورة تقام تحت رعاية الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس، إذ انطلقت اليوم الدورة التدريبية الخاصة بمجال سياسات مكافحة العدوى، والتي تنظمها إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة برئاسة الدكتور محمود إسماعيل.

الدورة التدريبية تستمر 3 أيام

وتابع البيان، أن الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم 13يوليو حتي 15من الشهر الجاري، حيث يستهدف التدريب كافة التخصصات للفرق الطبية للأطباء البشريين والاسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

وعُقد التدريب بقاعات إدارة التدريب التابعة للمديرية، كما حاضر باليوم الأول الدكتور أحمد ربيع رئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى السويس العام.

وأوضح البيان، أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة والسكان، بالتعليم والتدريب الطبي المستمر على كافة المستويات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة العدوى و قطاع التدريب بوزارة الصحة.