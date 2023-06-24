قبل إجازة العيد.. خطوات استخراج رخصة قيادة السيارة في دقائق

تشهد وحدات المرور حالة من الهدوء قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بسبب ارتباط عدد كبير من المواطنين بالسفر للمحافظات الأخرى لقضاء العطلة الرسمية، ما ساهم في تخفيف الضغط على وحدات المرور في القاهرة الكبرى.

ويستمر العمل داخل وحدات المرور حتى يوم الاثنين المقبل، وهو آخر أيام العمل قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وبعدها يتوقف العمل طوال أيام إجازة العيد في المصالح الشرطية والحكومية كاملة.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة

- أن يكون طالب الخدمة أكبر من 18 عاما.

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع اطلاع الموظف على البطاقة الأصلية.

- لا بد من وجود المهنة في بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة من شهادة التخرج، مع اطلاع الموظف على الشهادة الأصلية.

- نموذج رقم 256 من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة، وهو متوفر بمقر إدارة المرور.

- إحضار 4 صور شخصية حديثة، مقاسها 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- يجب تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي تم توقعيه على المتقدم عن صحة النظر وأمراض الباطنة.

- يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات الإشارات والقيادة في المرور، مع دفع الرسوم المقررة.

إجراءات استخراج رخصة قيادة خاصة للمعاقين 2023

- ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عاما لرخصة الجرار الزراعي.

- يقدم الطلب على نموذج «256 مرور».

- تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على رخصة القيادة الخاصة والدراجات الآلية والجرارات الزراعية بموجب شهادة طبية من طبيب باطنة + شهادة طبية صادرة عن طبيب رمد + فصيلة الدم مادة 257 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على (تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة).

- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المُعد لذلك من إدارة المرور.

- إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

- إجراء اختبار عملي في القيادة على السيارة أو الدراجة المجهزة لحالة مقدم الطلب.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.