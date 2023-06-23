مطار مرسى علم يستقبل 126 رحلة طيران من أوروبا الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 126 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب، على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 126 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 126 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأوروبية على مدار الأسبوع المقبل، بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم لاستقبال ما يقرب من 28 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة من دول أوروبا من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا وإنجلترا ولوكسمبرج وبولندا وسلوفاكيا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، والتي تجاوزت 80%، موضحا أن السياحة التشيكية والبولندية والألمانية تأتي في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى فنادق مرسى علم.

كما أكد على زيادة الإقبال على الحجوزات بفنادق مرسى علم خلال فصل الصيف الجاري، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 90% خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.