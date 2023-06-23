أشهر شواطئ مرسى علم.. فسحة عيد الأضحى على البحر

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يسأل الكثير عن أفضل أماكن الفسحة في العيد، ويفضل المواطنون قضاء إجازة عيد الأضحى في المدن الساحلية على الشواطئ هربا من درجات الحرارة المرتفعة، وتأتي شواطئ مرسى علم ضمن أفضل أماكن الفسحة والخروجات في العيد للباحثين عن المتعة والاستجمام.

شواطئ مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن مرسى علم تضم أفضل شواطئ في العالم، وتبعد 220 كيلومترا عن الغردقة جنوب البحر الأحمر، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنها ضمن أفضل أماكن لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وأشار «عثمان» إلى أن أفضل شواطئ في مرسى علم هي شاطئ أبو دباب وشاطئ حنكوراب وشاطئ النيزك وشاطئ شرم اللولي وشاطىئ مرسى مبارك وشاطئ القلعان.

شاطئ أبو دباب

ويعد شاطئ أبو دباب من أفضل شواطئ مرسى علم التي ينصح بزيارتها، حيث الرمال الناعمة ومياه صافية لامعة، ومن أفضل أماكن الاستجمام والهدوء والسباحة في مياه باردة صيفا ودافئة شتاء.

شاطئ حنكوراب

شواطئ حنكوراب من أجمل شواطئ مرسى علم وأكثرها رواجا، وهو أفضل أماكن للهدوء الباحثين عن الرومانسية، ويستقطب عددا كبيرا من السياح، حيث منظر المياه والرمال الذي يبعث راحة نفسية لا تُوصف، حيث صوت الأمواج المُتلاحقة ومتعة السير على الرمال.

شاطئ النيزك

شاطئ النيزك من أهم أماكن الزيارات والرحلات البحرية بمرسى علم، ويقع بمنطقة محمية وادي الجمال، وصُنف واحدا من أفضل المزارات الطبيعية حول العالم، وبه مياه فيروزية وأحد المواقع الساحرة في مصر والعالم.

شاطئ القلعان

شاطئ القلعان من أشهر شواطئ مرسى علم، ويحتوي على جميع الخدمات لذا يشهد توافد عدد كبير من السياح لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بأجمل إطلالة، وسط الطبيعة الخلابة، والطقس المعتدل، حيث ممارسة رياضة الغوص والسباحة والسنوركل، ومشاهدة الشعاب المرجانية الجميلة والأسماك مرحبا الملونة.

شاطئ مرسى مبارك

من أشهر شواطئ مرسى علم السياحية، ويمكن للزائرين مشاهدة السلحفاة البحرية والدلافين، وغيرها من المناظر الرائعة بأعماق البحار، كما يمكن ممارسة الألعاب البحرية به، بالإضافة لوجود عدة كافتريات ومطاعم.