إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح مختلفة، جراء مشاجرة نشبت بين عائلتين في إحدى مناطق مدينة سعد زغلول بمدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، حيث بدأت بمشادة كلامية بين سيدتين وتطورت إلى مشاجرة بين تدخل فيها بقية العائلتين، وأصيب خلالها 3 من طرفي المشاجرة بعدة إصابات.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة على الفور، بينما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان لنقل المصابين.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بأحد شوارع مدينة سنورس، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ نشوب مشاجرة بين عائلتين في شارع سد زغلول بمدينة سنورس، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، حيث بدأت مشادة كلامية بين الأسرتين بسبب تعدي الأطفال على بعضهما البعض، وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي ثم مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بالحادث.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة والسيطرة عليها، وتحرر المحضر اللازم، اتخذت الإجراءات القانونية حيال المشاجرة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.