برنامج تدريبي لتعليم أساسيات تكنولوجيا المعلومات.. طريقة الاشتراك

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر برنامج تدريبي لتعليم أساسيات تكنولوجيا المعلومات IT Essentials لتأهيل الشخص للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات كمسؤول دعم فني مع ( Cisco Networking Academy).

ويتم تقديم التدريب عن طريق وزارة الشباب والرياضة، من خلال أقوى برنامج تدريبي في صناعة تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التشغيل وأساسيات الكمبيوتر وبرامج الأجهزة المحمولة، والمفاهيم المتقدمة في الأمن والشبكات.

برنامج تدريبي في تكنولوجيا المعلومات

البرنامج مقدم من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية) من خلال مراكز التنمية الرقمية.

ويتاح البرنامج التدريبي للطلبة وخريجى المدارس الثانوية و الجامعات الراغبين في الحصول على وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات وتجميع أجهزة الكمبيوتر و استكشاف أخطاء ومشاكل الأجهزة والبرمجيات.

مدة التدريب في البرنامج تصل إلى 15 يوما.

البرنامج التدريبي يتم تقديمه بشكل مجاني.

60 ساعة تدريبية تؤهلك للحصول علي شهادة دولية مع الحصول على شهادة الكترونية معتمدة.

التدريب متاح Online و Offline في مراكز التنمية الرقمية بمراكز الشباب بالمحافظات.

محتوى البرنامج التدريبي

الفصل الأول: مقدمة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

الفصل الثاني: تجميع الكمبيوتر الشخصي.

الفصل الثالث: أجهزة الكمبيوتر المتقدمة.

الفصل الرابع: الصيانة الوقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الفصل الخامس: مفاهيم الشبكات.

الفصل السادس: الشبكات التطبيقية.

الفصل السابع: أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة الأخرى.

الفصل الثامن: الطابعات.

الفصل التاسع: المحاكاة الافتراضية والحوسبة السحابية.

الفصل العاشر: تثبيت Window.

الفصل الحادي عشر: تكوين Window.

الفصل الثاني عشر: أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة ونظام التشغيل Linux و OSX.

الفصل الثالث عشر: الأمن.

الفصل الرابع عشر: محترفي تكنولوجيا المعلومات.

كيفية التقديم

ويمكن التقديم للطلبة والخريجين في البرنامج التدريبي من خلال الضغط هنا.