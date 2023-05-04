«الهجرة» تنظم تدريبات مجانية حول «تحديد الأهداف» لشباب المحافظات

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورات تدريبية مجانية جديدة، لشباب المحافظات، حول «تحديد الأهداف»، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، الذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة للشباب.

معرفة طرق التوسع والتوجه لأسواق ومنتجات جديدة

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة، كالتالي: «تدريب تطوير الأعمال رجع من تاني خلال شهر مايو، هيكون أونلاين وأوفلاين في القاهرة، عشان يناسب كل الناس اللي حابة تتعلم تطوير الأعمال».

وأشار المركز المصري الألماني خلال المنشور، إلى أن التدريب سيشمل عددا من الموضوعات، وهي:

- إزاي تحدد أهدافك تطور من خطة الأعمال وتحديثها بشكل مستمر.

- معرفة طرق التوسع والتوجه لأسواق ومنتجات جديدة.

- استخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة لتكبير حجم الأعمال.

- تكوين شراكات مثمرة وغيره.

موعد التدريب

أضاف منشور المركز المصري الألماني، أن تدريب «تطوير الأعمال» خلال شهر مايو يكون في المواعيد التالية:

- «أوفلاين» في القاهرة بمقر المركز المصري الألماني (مبنى 17، شارع 18، بمنطقة سرايات المعادي، من يوم 7 مايو إلى 11 مايو، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، ومن يوم 28 مايو إلى 1 يونيو، من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

- «أون لاين Online»، من يوم 14 مايو إلى 18 مايو من الساعة 6 مساءا حتى 10 مساًء، ومن يوم 21 مايو إلى 25 مايو، وذلك من الساعة 6 مساءا وحتى 10 مساءا.