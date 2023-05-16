تدريبات مجانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية نهاية مايو

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورات تدريبية مجانية جديدة، لشباب المحافظات، في إطار التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتوظيف، الذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة للشباب.

تدريب «المهارات الرقمية»

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة، كالتالي: «عاوز تعرف ازاي تستخدم البرامج الرقمية الأساسية زي Microsoft Word مايكروسوفت وورد، Microsoft Excel مايكروسوفت إكسل، Microsoft Powerpoint مايكروسوفت باوربوينت، والانترنت والايميل‌، استفيد من تدريب المهارات الرقمية».

وأشار المركز المصري الألماني خلال المنشور، إلى أن تدريب «المهارات الرقمية»، يستهدف تعلم كل الأساسيات للبرامج، وسيكون متاح في محافظة الدقهلية، خلال الفترة من يوم 28 مايو الجاري وحتى 1 يونيو، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 عصرا.

تدريب «المبيعات» خلال الفترة من 28 مايو الجاري وحتى 3 يونيو

كما أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تدريب آخر، متاح هذه الفترة، وتضمن المنشور: «لو انت من بني سويف وعاوز تحضر تدريب المبيعات Sales، هيتكرر تاني، التدريب دا هيفيدك لو عاوز تدخل مجال المبيعات Sales وهتتعلم: ما هي سمات مسئولي المبيعات، رحلة البيع، ماذا تحتاج حتى تبيع، إزاي بتقوم عملية عرض المنتج أو الخدمة، طرق التعامل مع رفض البيع، أساسيات مجال البيع، تنبؤات المبيعات.».

وأضاف المركز المصري الألماني خلال المنشور، أن تدريب «المبيعات» سيكون في محافظة بني سويف، خلال الفترة من 28 مايو الجاري وحتى 3 يونيو، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.