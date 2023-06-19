رئيس الأوبرا يشكر الشركة المتحدة على رعاية مشروع «مدحت والكبار»

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنَّ المشروع الفني «مدحت والكبار» يهدف إلى إحياء الأعمال الفنية المصرية والعربية، موجهًا الشكر إلى الشركة المتحدة على رعاية المشروع.

«داغر» يؤكد جمال فكرة إحياء الأعمال الفنية المصرية والعربية

وأضاف «داغر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» تقديم الإعلامي عمرو خليل على شاشة «CBC»، مؤكدًا جمال الفكرة التي تحكي أعمال عظماء ملحني الوطن العربي وليس مصر فقط، من دول عربية عديدة مثل الكويت والسعودية ولبنان وسوريا.

رئيس الأوبرا يوضح أهمية المشروع الفني «مدحت والكبار»

وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية، بأنَّ أهمية المشروع الفني «مدحت والكبار»، كونه بداية لإحياء الأعمال الفنية بتوزيعات جديدة أوركسترالية، ومن المنتظر أنّ تكون بداية لكل فناني العرب للسير على نفس النهج.

وأوضح أنَّ الفعاليات لأول حفلة ستبدأ يوم 7 يوليو ويحييها الفنان مدحت صالح بعنوان «مدحت والكبار»، ومنتظر تقديم أعمال خالدة خلالها نكهة وطابع مختلف من التوزيعات واستخدام آلات الأوركسترا بشكلها الحقيقي العالمي بمعنى هارمونيا نستخدم كل آلة في مساحتها الصوتية.