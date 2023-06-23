حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع: منير جرجس ناظر مدرسته أول من اكتشف موهبته

قال محمد اليماني حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، إن أهالي مدينة بيلا يحتفون بالذكرى السنوية للشيخ الراحل، حيث يجتمع الأهل والأقارب والأصدقاء والمقرئون من أجل تلاوة آيات الذكر الحكيم والترحم على روحه والدعاء له بالرحمة.

أول من اكتشف جمال صوت الشيخ أبو العينين شعيشع

وأضاف «اليماني» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «الشيخ أبو العينين شعيشع كان أول من اكتشف جمال صوته في تلاوة القرآن كان ناظر المدرسة الأستاذ منير جرجس، وكان ذلك في السابعة من عمره، وأوصى أسرته بالاهتمام بتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم».

وتابع الحفيد أنّ الشيخ أبو العينين شعيشع هو الأخ الثاني عشر من أسرة والده، وتوفي والده وهو في الثامنة من عمره، وتأثر بوفاة والده، لذلك فإن معظم قراءاته يغلب عليها طابع الحزن والشجن، وكان يقرأ دائما بمقام الصبا.

بداية الشيخ أبو العينين شعيشع

وأوضح: «الشيخ أبو العينين شعيشع قرأ عام 1936م في محافظة الدقهلية في حفل الشهداء بمدينة المنصورة عن طريق دعوة أحد الموظفين الكبار بمديرية الدقهلية، وذاع صيته بعد ذلك، وأصبح من أعلام دولة التلاوة، والآن، لدينا بعض الشرائط والتسجيلات النادرة جدا للشيخ أبو العينين شعيشع فيها قراءات خارج مصر مثل العراق والأردن ولبنان والمسجد الأقصى، وجميع مقتنياته موجودة في شقته الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى النياشين والاوسمة التي حصل عليها من القادة والزعماء العرب".