صلاة الجمعة بالمسجد النبوي.. مشاهد لخشوع آلاف المصلين (فيديو)

أدى عدد كبير من المواطنين والمقيمين والحجاج في المملكة العربية السعودية، اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد النبوي وهي آخر صلاة جمعة قبل الحج وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة الموافق الاربعاء 28 يونيو المقبل.

الآلاف في صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

وشارك الآلاف من المصلين والحجاج من الجنسيات المختلفة في صلاة الجمعة بالمسجد النبوي اليوم، بالمدينة المنورة مستمعين إلى خطبة الجمعة.

أعدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في السعودية، جميع استعداداتها لاستقبال الحجاج والمصلين في صلاة الجمعة بالمسجد النبوي قبل أداء مناسك الحج خلال الأيام المقبلة وسط منظومة خدمات جديدة متكاملة.

صلاة الجمعة بالمسجد النبوي قبل موسم الحج

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، شددت الوكالة على ضرورة تطهير الأرضيات والسجاد، استقبالا لضيوف الرحمن في صلاة الجمعة بالمسجد النبوي، اليوم، حيث بلغ عدد الأجهزة المستخدمة في أعمال النظافة والتعقيم والتطهير 3 آلاف جهاز، وذلك في إطار جهود الدولة في إخراج آخر صلاة جمعة قبل عيد الاضحي بشكل منظم، وتوفير جميع الخدمات بأعلى معايير الجودة الحجاج والمصلين ليؤدوا عباداتهم بكل سهولة و يسر.

واهتمت الوكالة بشكل كبيرً بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة مسارات واتجاهات خاصة لهم وتوفير مصليات مخصصة لهم.