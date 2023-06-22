مع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، يتابع الكثيرون موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية والدول العربية، حيث يعتبر العيد مناسبة دينية خاصة، يحصل فيها العاملون سواء في القطاعات العامة أو الخاصة على إجازة مدفوعة الأجر، وتكون فرصة مناسبة للقاءات الأسرية والعائلية، وتبادل التهانئ بين الأصدقاء والزملاء.

موعد عيد الأضحى في السعودية 2023 والدول العربية

وفيما يلي، تعرض «الوطن» موعد عيد الأضحى في السعودية والدول العربية، وفق المعلن من المحكمة العليا بالمملكة العربية، والهيئات الدينية المسؤولة عن استطلاع هلال شهر ذي الحجة، في السطور التالية:

موعد عيد الأضحى في السعودية 2023

وبحسب المحكمة العليا، فأن أول أيام ذى الحجة كان الاثنين 19 يونيو الجاري، وبهذا يكون موعد عيد الأضحى في السعودية 2023 يوم الأربعاء 28 يونيو، بينما وقفة عرفات تكون يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر.

موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية

وسيكون أول يوم عيد الأضحى ثاني أعياد المسلمين في أغلب الدول العربية الأربعاء 28 يونيو ومنها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين قطر وجمهورية مصر العربية وليبيا والجزائر وجزر القمر والصومال وجيبوتي وفلسطين وسوريا ولبنان وعدة دول عربية أخرى.

وتختلف دولة واحدة عربية هي المغرب، فقد أعلنت أنه لم يثبت رؤية هلال الشهر العربي في سمائها وكشفت أن الثلاثاء الماضي 20 يونيو، هو غرة ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، الخميس 29 يونيو.

إجازة عيد الأضحى في السعودية 2023

ووفق ما نشرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية،فإن اجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاعين الحكومي والخاص تبدأ من الجمعة 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023.