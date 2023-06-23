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المستشار الألماني: يجب العمل على مواجهة التحديات العالمية بالتوازي

كتب:

شريف سليمان
01:36 م | الجمعة 23 يونيو 2023
المستشار الألماني أولاف شولتز

المستشار الألماني أولاف شولتز

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنّه يجب العمل على مواجهة التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية وجائحة كورونا بالتوازي، فهناك اجتماعات كثيرة في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لافتًا إلى أن تغير المناخ يجب مناقشته مع مجتمعات الأعمال والصناعات، حيث يريدون الحصول على ضمانات بأنهم إن اتبعوا المسار الأخضر لن يمثل مخاطر عليهم.

وأضاف شولتز خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «من المهم أن تهتم الدول المستقرة اقتصاديا بالوعود التي تقدمها طوال الوقت، ومن المهم أن نقوم بإجراءات على أرض الواقع، وألمانيا ملتزمة بما أعلنته وسوف تقدم الدعم المالي وتحاول توفير المناخ على المستوى العالمي، وأطلب من الجميع المشاركة في هذا الأمر».

وتابع: «بينما نكافح تغير المناخ في ألمانيا سنكون مستعدين دولة تحقق الحياد الكربوني بحلول 2045 في كل القطاعات، إسكان وتنقل ومواصلات وشبكة الكهرباء والصناعة ... الصناعة لدينا سوف تتطور وتتطور الطاقة المستخدمة بها، وفي عام 2030 سيكون لدينا نسبة 80% من غنتاج الكهرباء مصدره الطاقات المتجددة في ألمانيا».

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